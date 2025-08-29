Самолет "Уральских авиалиний" подал сигнал задымления

Посадка произведена успешно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Самолет "Уральских авиалиний", летевший по маршруту Чита - Екатеринбург, подал сигнал возможного задымления багажного отсека, посадка произведена успешно, сигнал оказался ложным. Об этом сообщили в авиакомпании.

"При выполнении рейса U6-623 по маршруту Чита - Екатеринбург (Кольцово) на этапе снижения для посадки в Кольцово произошло срабатывание сигнализации возможного задымления багажного отсека. Экипаж доложил о ситуации диспетчеру ЕС ОрВД, выполнил все необходимые процедуры и благополучно произвел посадку самолета. Срабатывание оказалось ложным", - говорится в сообщении.