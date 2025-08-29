Один человек погиб

БЕЙРУТ, 29 августа. /ТАСС/. Израильский беспилотник нанес удар по автомобилю в провинции Набатия в южной части Ливана. Об этом сообщило ливанское Национальное информационное агентство (NNA).

По его сведениям, подвергшееся атаке транспортное средство передвигалось по дороге между населенными пунктами Кфар-Сир и Сир-эль-Гарбия. Утверждается, что в результате нападения один человек погиб.

Накануне пресс-служба армии Ливана проинформировала о том, что двое ливанских военнослужащих погибли, еще один получил ранения на юге страны при взрыве израильского дрона. Инцидент произошел в пограничном районе Эн-Накура.

23 сентября 2024 года Израиль начал операцию "Стрелы севера" против формирований шиитской организации "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносил массированные удары по ее военным объектам. В октябре израильская армия объявила о проведении наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. 27 ноября 2024 года стороны заключили соглашение о перемирии при посредничестве США и Франции. Оно предусматривало развертывание ливанской армии вдоль всей южной границы при поддержке миротворцев ООН и отвод формирований "Хезболлах" за реку Литани. Израиль при этом должен был в период до 60 дней вывести свои войска с юга Ливана, где они проводили наземную операцию.

8 августа ливанская газета Al Nahar обнародовала данные, согласно которым с момента вступления в силу режима прекращения огня в Ливане в результате атак израильских ВС погибли свыше 240 человек, еще более 500 получили ранения. Согласно изданию, за этот период нарушения израильской стороной соглашения о перемирии фиксировались в различных районах Ливана, в том числе в пригородах Бейрута, ударам израильских самолетов и беспилотников подвергались транспортные средства, объекты военной и гражданской инфраструктуры.