Трех фигурантов приговорили к лишению свободы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Куйбышевский суд Санкт-Петербурга огласил приговор группе из более чем 20 мошенников, которые заманивали в подконтрольные им бары состоятельных клиентов-мужчин и обманом похищали у них крупные суммы денег. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Уточняется, что к реальному лишению свободы суд приговорил только трех фигурантов: Дмитрия Куценко и Николая Абросимова - к шести годам колонии общего режима со штрафом 400 тыс. рублей, Анну Мясникову - к пяти годам колонии общего режима. Остальные подсудимые получили условные сроки от 2,5 до 5 лет. "По исковым требованиям потерпевших с фигурантов взыскано в общей сумме 9 823 870 руб.", - говорится в сообщении.

Кроме того, все подсудимые оправданы в части создания преступного сообщества и участия в нем (ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ) в связи с отсутствием состава преступления, фигурантка Виктория Прус - в одном из двух вменявшихся ей эпизодов мошенничества в связи с непричастностью.

По версии следствия, Куценко и Абросимов в августе 2021 года создали преступную группу для получения дохода от мошеннических действий под видом услуг развлекательных заведений. Фигуранты организовали ряд юридических лиц, под вывеской которых работали пять баров: "Вайт Поинт", "Ноир", "Вайс Сити", "РС20" и "Провокатор". Преступники действовали "подразделениями", одно из которых составляли девушки, исполнявшие роль так называемых "промо-моделей". Они привлекали в бары потенциальных потерпевших, внешний вид и поведение которых свидетельствовали о высоком благосостоянии. Администраторы, бармены, официанты и хостес, не применяя насилия, удерживали в барах клиентов, вводили их в состояние сильного алкогольного опьянения, а затем сообщали им о якобы осуществленных заказах дорогостоящего алкоголя и услуг, которых те на самом деле не заказывали. После этого они вводили в терминалы для безналичной оплаты суммы, которые не соответствовали действительности, а обманутые мужчины оплачивали эти счета со своих банковских карт. В общем сложности с 9 сентября 2021 года по 6 ноября 2022-го соучастники похитили таким образом 13 991 236 руб.

Куценко и Абросимова суд также признал виновными в том, что они произвели и хранили в целях сбыта посетителям под видом дорогостоящих напитков кустарную спиртосодержащую продукцию, которая не отвечала требованиям безопасности. Еще одна подсудимая, Алина Кремницына, помимо мошенничества, признана виновной в краже 5 тыс. рублей из сумки одного из потерпевших.