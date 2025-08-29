Официальный представитель МИД РФ указала, что это говорит о профнепригодности НАТО

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. НАТО стоит распустить за профнепригодность, если верить версии о подрыве "Северных потоков" дайверами. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как сообщили в Генпрокуратуре ФРГ, в ночь на 21 августа в Италии по подозрению в причастности к подрывам трубопроводов был задержан гражданин Украины Сергей Кузнецов. Местный суд постановил оставить его под стражей, сам он отрицает причастность к подрыву "Северных потоков" и отказался от добровольной высылки в Германию. Решение об экстрадиции может быть принято 3 сентября.

"Складывается очень интересная картина. Она не сама формируется, нам предлагают в это поверить. Если один украинец со своими друзьями аквалангистами подорвал под носом у натовцев с их самолетами-разведчиками, с их кораблями, с их дронами, с их спутниками трубу, причем так аккуратно, что был не тронут один из четырех существовавших потоков, то НАТО как организацию, не способную обеспечить собственную безопасность, в первую очередь энергетическую, надо распустить из-за профнепригодности", - сказала она.

"Задержание указанного украинца, случайно произведенное в преддверии годовщины теракта, просто так совпало, призвано отвлечь внимание. Оно не позволяет установить полную картину произошедшего и не дает ответ на ключевой вопрос: кто является заказчиком и организатором диверсии", - подчеркнула дипломат.

Захарова также отметила, что попытки списать подрыв столь крупных инфраструктурных объектов на дайверов-любителей и замести следы, ведущие в сторону западных спецслужб, "просто несостоятельны".

По ее словам, последствия такой линии Запада могут оказаться плачевными, так как она фактически подрывает международные контртеррористические усилия и рискует спровоцировать на аналогичные шаги других террористов, которые видят отсутствие адекватной реакции Запада на подобные преступления и мотивируются на будущие преступления.

"Никто об этом на Западе не думает, что если они вот так легковесно относятся к глобальному теракту на территории Европейского континента, то они буквально дают зеленый свет тем, кто захочет отличиться на этой террористической ниве", - указала дипломат.

О подрывах "Северных потоков"

Как сообщала газета Die Zeit, следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших "Северный поток" и "Северный поток - 2". Согласно совместному расследованию Die Zeit, газеты S ddeutsche Zeitung и телеканала ARD, правоохранительные органы Германии, вероятно, установили имена семи подозреваемых, выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, как указывалось, погиб в декабре 2024 года на востоке Украины во время боевых действий. Расследование также подтверждает подозрения, что диверсанты могли осуществить теракт при содействии украинских властей.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв трубопроводов был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.