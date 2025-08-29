В Челябинской области завели дело о халатности в ЖКХ

Ущерб превышает 25 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Следователь возбудил уголовное дело о халатности в городе Катав-Ивановске Челябинской области, которая привела к поломке оборудования в котельной "Центральная". Ущерб превышает 25 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-центре областной прокуратуры.

"По материалам прокурорской проверки следственным отделом следственного управления СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность)", - сообщили в пресс-центре.

По информации прокуратуры, в отопительный период 2024-2025 годов один из котлов в котельной "Центральная" Катав-Ивановска находился в аварийном состоянии. Его починили за 25,6 млн рублей. В 2025 году неустановленные лица самостоятельно произвели работы по первичному запуску парового агрегата - котел снова вышел из строя.