Председателю кубанского ДОСААФ продлили срок задержания до конца года

Борис Левитский обвиняется в злоупотреблении полномочиями

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Председателю кубанского отделения ДОСААФ России Борису Левитскому, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями, продлен срок содержания под стражей до 23 декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.

"Главным военным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело в отношении председателя регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" Краснодарского края Бориса Левитского. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями. По ходатайству следователя ГВСУ СК России суд продлил Левитскому меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 декабря", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что Левитский в 2023 году, действуя из корыстной заинтересованности и вопреки законным интересам ДОСААФ России, в нарушение организационно-правовых документов незаконно заключил договор аренды помещений Краснодарского тира по цене значительно ниже рыночной. В результате совершенного им преступления помещения Краснодарского тира, предназначенные для патриотического воспитания детей в спортивных секциях, длительное время использовались не по назначению. ДОСААФ был причинен ущерб в размере свыше 40 млн рублей.

Как указано на официальном сайте регионального отделения ДОСААФ России Краснодарского края, Левитский является председателем организации с 2017 года. С 2001 года по 2016 год он занимал руководящие должности в ОАО "Газпром", ООО "Кубань газпром", ООО "Газпром добыча Краснодар". С 2012 по 2022 год был депутатом Законодательного собрания Краснодарского края - членом комитета по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества.