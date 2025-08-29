В Саратовской области в ДТП погиб один человек

Еще трое пострадали

САРАТОВ, 29 августа. /ТАСС/. Один человек погиб и трое пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе в Саратовской области. Среди пострадавших есть двое несовершеннолетних, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин в своем телеграм-канале.

Сообщение о ДТП на трассе Саратов - Воронеж поступило около 15:00 (14:00 мск). Рядом с поворотом на село Сосновка столкнулись Lada Largus и BMW.

"В результате ДТП один человек погиб и трое человек пострадали. Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокировали погибшего - водителя Lada Largus. Пострадавшие, среди которых двое несовершеннолетних, госпитализированы в тяжелом состоянии в Областную детскую клиническую больницу", - сообщил Юрин.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.