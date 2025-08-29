Врио губернатора региона сообщил, что пострадавший остается в реанимации

КУРСК, 29 августа. /ТАСС/. Оператор ВГТРК Сергей Солдатов, который пострадал в результате подрыва на мине в приграничном районе Курской области, остается в реанимации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"Вместе с военным корреспондентом ВГТРК, героем России Евгением Поддубным зашли к пострадавшему оператору ВГТРК Сергею Солдатову. После операции он пока находится в реанимации, но радует, что уже улыбается. Рассказал, что подрыв случился в приграничье во время работы съемочной группы: остановились для съемки в поле за населенным пунктом. Наступил на "лепесток", пострадала правая стопа, открылось сильное кровотечение", - написал он.

Хинштейн отметил, что оператору сразу же оказал первую помощь его коллега-корреспондент, после военные перевезли его в медсанчасть и оттуда доставили в больницу. Солдатова ждет второй этап реконструирующей операции. Пока оператор по согласованию с медиками принял решение оставаться в Курске - в больнице за ним смотрит опытный хирург из института Вишневского, который работает в регионе уже второй год, за его плечами множество спасенных жизней.

Врио губернатора региона также навестил и сотрудника полиции, который пострадал 28 августа при атаке дрона в Большесолдатском районе. У мужчины осколочные ранения, но чувствует себя хорошо. В одной палате с ним раненый при недавнем обстреле Рыльска. Он рассказал, что в момент прилета был на улице около подъезда, спасло, что осколки летели с торца дома - угол здания закрыл его, но травмы все равно достаточно серьезные.

В соседней палате - две сотрудницы предприятия, пострадавшие в Кореновском районе, у них множественные осколочные ранения. "Рассказывают, что не могут не возвращаться: в районе до сих пор живут родители. Предложил подумать, чтобы организовать их вывоз из муниципалитета. Насильно никто людей из домов, конечно же, не забирает, но рисковать жизнью и здоровьем тоже нельзя", - добавил Хинштейн.

Всего в Курской областной больнице сейчас лечится 14 человек, пострадавших в результате атак ВСУ. Врио губернатора пожелал всем скорейшей поправки, врачи делают для этого все.