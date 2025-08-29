Экс-директора Театра сатиры доставили в суд для избрания меры пресечения

Мамедали Агаева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Бывший директор Московского академического театра сатиры Мамедали Агаев доставлен в Таганский районный суд Москвы, где ему будет избрана мера пресечения по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Агаев доставлен в суд для рассмотрения ходатайства следствия об избрании ему меры пресечения", - сообщили в суде.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники ведомства и ФСБ России задержали бывшего руководителя одного из крупнейших столичных театров, который подозревается в хищении бюджетных средств в размере 20 млн рублей. Не уточнив, о ком идет речь. Обвиняемый совместно с неустановленными соучастниками организовал схему по хищению денег, предназначенных для зачисления в бюджет Москвы. Он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и заключал подложные авторские договоры с театром, который возглавлял. Согласно этим документам, фигурант якобы создал несколько сценариев спектаклей и передал права на них культурному учреждению. На основании фиктивных отчетов о выполненных работах мужчина получал доход в размере 4% от кассовых сборов каждого публичного представления. По этой схеме были показаны несколько десятков спектаклей. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что задержан бывший директор Московского академического театра сатиры Мамедали Агаев.

Агаев работал в театре с 1985 года на должностях главного администратора, помощника директора, заместителя директора, директора-распорядителя, а с ноября 1992-го по декабрь 2021 года являлся директором Московского академического театра сатиры.