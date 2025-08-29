Сотрудники и посетители АЗС успели покинуть территорию до возгорания

МАХАЧКАЛА, 29 августа. /ТАСС/. Никто не пострадал во время взрыва с последующим возгоранием на автозаправочной станции в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщили в ГУ МЧС по республике.

"По системе "112" поступило сообщение о происшествии на АЗС возле населенного пункта Сулевкент Хасавюртовского района. <…> По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Хасавюртовского района уточнили ТАСС, что в начале произошла искра, после чего последовал взрыв с последующим возгоранием. "Огонь также перекинулся на сено у кладбища, находившегося рядом", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники и посетители АЗС успели покинуть территорию до возгорания, сообщил руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Дагестана Исрафил Исрафилов.

"Нахожусь на связи с экстренными службами Хасавюртовского района. По предварительной информации, пострадавших нет. Сотрудники и посетители АЗС успели покинуть территорию до взрыва", - сказал Исрафилов.

Ранее в прокуратуре республики сообщили, что автозаправочная станция загорелась в Хасавюртовском районе Дагестана.