При происшествии разлилось более 1 тонны нефтепродуктов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории морского терминала АО "КТК-Р" после разрыва грузового шланга при погрузке на турецкий танкер T.Semahat у берега Новороссийска, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Проводятся работы по локализации утечки нефтепродуктов (выставлены боновые заграждения). На территории МТ АО "КТК-Р" введен объектовый режим "ЧС", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что из-за ЧП разлилось более 1 тонны нефтепродуктов.

Ранее в оперативных службах ТАСС сообщили, что в Черном море около Новороссийска произошел разлив, предварительно, легких нефтепродуктов при заправке танкера.

По данным Marinetraffic, судно "T.Semahat" построено в 2017 году и ходит под флагом Турции.