В Крыму около села Скалистое локализовали пожар

К тушению возгорания привлекли 38 человек и 11 единиц техники

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Пожар около села Скалистое в горной части Крыма удалось локализовать, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Республике Крым.

"Локализация в 19:00 [мск]", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщали, что площадь пожара около села Скалистое в горной части Крыма выросла до 2,7 га. Пожарные отстаивали населенный пункт, к тушению были привлечены 38 человек и 11 единиц техники ГУ МЧС, местные спасательные службы и лесхоз.

В новость внесены изменения (19:05 мск; 19:21 мск) - уточняется площадь пожара, добавлена информация о локализации.