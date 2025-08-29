В КБР после камнепада на Джанги-Тау госпитализировали двух альпинистов

Им оказывают помощь

НАЛЬЧИК, 29 августа. /ТАСС/. Пострадавших в результате камнепада при восхождении на гору Джанги-Тау в Кабардино-Балкарии альпинистов госпитализировали, говорится в сообщении пресс-службы Республиканской клинической больницы.

"При поступлении их состояние оценивалось как средней тяжести. После полной диагностики каждому определили индивидуальную тактику лечения. Одному пациенту выполнено наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно-дистракционного аппарата внешней фиксации. После операции он переведен в отделение сочетанной травмы для дальнейшего наблюдения и этапного лечения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, второй пострадавших получает медикаментозную терапию в нейрохирургическом отделении. "Оба пациента получают необходимую медицинскую помощь", - добавили в медучреждении.

28 августа в результате камнепада на горе Джанги-Тау погиб альпинист Александр Расторгуев. Еще одна альпинистка была доставлена в больницу с травмой руки, третий участник группы спустился самостоятельно.

Александр Расторгуев - мастер спорта по альпинизму, 25 августа ему исполнилось 68 лет. Он совершил более 200 восхождений, включая первопрохождение на Коштанау в 1989 году вместе с Александром Колчиным. Являлся президентом Федерации альпинизма Краснодарского края (2010-2011), руководил различными направлениями в Федерации альпинизма России. По факту произошедшего следственным управлением СК РФ по региону начата проверка.