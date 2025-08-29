На озере под Калининградом сотрудники МЧС спасли пятерых рыбаков

Они получили переохлаждение и были переданы медикам

КАЛИНИНГРАД, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасли пятерых рыбаков, которые вышли на озеро Бурное в поселке Комсомольск в Калининградской области. Они перевернулись на лодке посреди водоема, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Компания из пяти человек отправилась на баркасе на озеро Бурное поселка Комсомольск, бывший карьер по добыче песка и щебня. Один из мужчин остался сторожить судно, а четверо вышли на середину водоема на весельной лодке. Лодка перевернулась. У рыбаков было только два спасательных жилета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рыбаки пытались добраться до берега, но им помешал густой камыш. Они остановились на мелководье и позвонили спасателям. "Около получаса в условиях наступившей темноты продолжались поиски пострадавших, с которыми была устойчивая мобильная связь. Сотрудники МЧС России, надев гидрокостюмы, зашли в воду, вывели рыбаков из зарослей камыша и транспортировали на берег", - добавили в МЧС.

Также спасатели сняли с баркаса замершего пожилого мужчину, который не умел управлять судном. Все спасенные получили переохлаждение и были переданы медикам.