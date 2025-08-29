В двух регионах Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Житомирской и Одесской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
При этом предупреждение об угрозе с воздуха было отменено в Хмельницкой области.
Сирены продолжают работать в Киеве, в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.
Ранее сообщалось о взрывах в Одессе и Харькове.
Также тревога действует в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Сообщалось о взрывах в Запорожье и Херсоне.