Генерал-майора обвиняют в хищении более 57 млн рублей, выделенных на закупку медоборудования

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы продлил срок ареста экс-начальнику ФГБУ "9-й лечебно-диагностический центр" Минобороны РФ генерал-майору Константину Кувшинову, обвиняемому в хищении более 57 млн рублей, выделенных на закупку медоборудования. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением районного суда в отношении генерал-майора медицинской службы Кувшинова Константина Эдуардовича, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), продлена мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Кувшинов занимал должность начальника ЛДЦ с февраля 2019 года по май 2025-го. До этого был начальником лечебно-профилактического управления - замначальника Главного военно-медицинского управления (ГВМУ) Минобороны. Вместе с ним по делу проходят еще три фигуранта, в отношении которых также продлен срок меры пресечения.

Уголовное дело расследует Главное военное следственное управление СК России. По данным следствия, подведомственная Минобороны РФ военно- медицинская организация заключила в 2022 году контракт с компаниями "Дельрус" и "ТДА-Сервис" на приобретение и поставку оборудования на общую сумму свыше 100 млн рублей. Установлено, что замначальника продаж "Дельруса" Игорь Игнатов и коммерческий директор "ТДА-Сервис" Александр Хоцин вступили в преступный сговор с Кувшиновым с целью хищения бюджетных денежных средств. Путем завышения стоимости медицинского оборудования они совершили хищение более 57 млн рублей, которые распределили между собой. Хоцину избрали домашний арест, следствие дважды не смогло добиться его помещения в СИЗО.

По делу арестован также предприниматель Владимир Богданов. Силовики в ходе обыска по месту его проживания обнаружили незарегистрированное боевое оружие, ему также предъявлено обвинение по ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия). В деле могут появиться новые фигуранты и новые эпизоды совершения преступлений коррупционной направленности, уточняли ТАСС в правоохранительных органах.