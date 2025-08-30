Также часть города отключена от горячего водоснабжения

КЕМЕРОВО, 30 августа. /ТАСС/. Авария на сетях водоснабжения произошла на Уропском водоводе в городе Белово Кемеровской области, в результате без холодной воды остались почти все территории города кроме двух поселков, часть города отключена от горячего водоснабжения, сообщил глава Белово Сергей Алексеев в своем Telegram-канале.

"В ночь с 29 на 30 августа на участке Уропского водовода произошла авария. От холодного водоснабжения отключены все территории города, кроме поселков Бачатский и Грамотеино", - написал Алексеев.

Он добавил, что возобновить подачу холодного водоснабжения предполагается в течение суток. Также из-за аварии не будет горячей воды в микрорайоне Бабанаково, поселке Новый Городок, а также частично в центральной части города.

Также по вопросу восстановления подачи воды создали оперативный штаб, в котором приняли участие руководители "Водоканала", двух привлеченных подрядных организаций, службы города. Восстановительная бригада приступила к работам по ликвидации аварии, начался подвоз воды жителям. Уточняется, что социальные объекты на данный момент водой обеспечены.

21 августа после проведения плановых работ по переключению Уропского водовода произошла разгерметизация задвижки. Тогда без воды остались 660 многоквартирных и 16 тысяч частных домов.

Белово расположен в Кемеровской области примерно в 100 км от областного центра. В городе проживает свыше 110 тысяч человек.