Еще шестеро, среди которых один ребенок, пострадали

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Два человека погибли при лобовом столкновении двух автомобилей в Туве. Еще шестеро, среди которых один ребенок, пострадали, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

ДТП произошло на 840-м километре федеральной автодороги Р-257. "Спасатели МЧС России проводили работы по деблокировке пострадавших и погибших из машин. В результате ДТП погибли два человека, травмированы шесть человек, из них один ребенок", - сообщили в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства и причины аварии.