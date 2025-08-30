В Волгоградской области в ДТП погиб подросток

Еще трое пострадали

ВОЛГОГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Подросток погиб и еще трое несовершеннолетних пострадали в ДТП в Киквидзенском районе Волгоградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

Водитель автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась. "В результате аварии на месте погиб 17-летний пассажир. С места ДТП госпитализированы девочки 17 и 15 лет и 16-летний мальчик, также следовавшие в автомобиле в качестве пассажиров", - говорится в сообщении.

Прокуратура контролирует ход проверки, которую организовали следователи по факту аварии.