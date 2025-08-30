Автомобиль влетел на территорию школы, где врезался в бордюр, а потом в дерево, сообщили в оперативных службах

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Машина каршеринга врезалась в препятствие на Басовской улице на юго-востоке Москвы, после чего загорелась, погибли два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"30 августа около 01:00 мск на Бассовской улице мужчина 1996 года рождения, управляя арендованным автомобилем Jetta, не справился с управлением, наехал на препятствие, после чего произошло возгорание автомобиля. В результате ДТП водитель и пассажирка скончались на месте", - сказали в пресс-службе.

Проводится проверка. "Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств аварии", - говорится в сообщении в Telegram-канале надзорного ведомства столицы.

В оперативных службах ТАСС сообщили, что арендованный автомобиль влетел на территорию школы, где врезался в бордюр, а потом в дерево.