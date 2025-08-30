В Белгородской области при атаке украинского FPV-дрона пострадал мужчина

На месте происшествия повреждены три транспортных средства

БЕЛГОРОД, 30 августа. /ТАСС /. Мужчина получил баротравму при атаке украинского FPV-дрона по автомобилю в Белгородской области, его доставляют в медучреждение. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В селе Зозули Борисовского района FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Пострадал мирный житель. Мужчину с предварительным диагнозом "баротравма" бригада скорой помощи доставляет для обследования в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал он.

Отмечается, что на месте атаки повреждены три транспортных средства, а также два домовладения.