Еще семь пострадали

БЕЛГОРОД, 30 августа. /ТАСС/. Один человек погиб, еще семь ранены за минувшие сутки в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины на территории Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе на поселки Майский, Малиновка и Октябрьский, села Красный Октябрь, Никольское, Отрадное и Таврово совершены атаки 11 беспилотников, из которых 3 сбиты. В селе Красный Октябрь от удара дрона погиб мирный житель. В поселке Октябрьский в результате атаки FPV-дрона на автомобиль пострадали двое мужчин. Они продолжают лечение в областной клинической больнице", - написал он.

Также в Борисовском районе в результате детонации FPV-дрона ранен мужчина, который продолжает лечение в больнице. Еще одна мирная жительница пострадала в результате атаки дрона на автомобиль на участке автодороги Становое - Новоалександровка. Женщину доставили в городскую больницу №2 города Белгорода.

В Грайворонском муниципальном округе дрон ВСУ атаковал автомобиль на территории коммерческого объекта - ранены две женщины. Одна из них доставлена в областную клиническую больницу, вторая продолжает лечение амбулаторно. Машина получила повреждения, также посечен фасад здания.

В Шебекинском муниципальном округе в результате атаки дрона ранен мужчина, после оказания медицинской помощи он отпущен на амбулаторное лечение. Всего по округу выпущено 4 боеприпаса и совершены атаки 19 беспилотников, из которых 14 подавлены и сбиты.

Также по Валуйскому муниципальному округу нанесены удары 20 БПЛА, 6 из которых подавлены. На Волоконовский район совершены атаки шести беспилотников, один из которых сбит. Краснояружский район подвергся 4 обстрелам, в ходе которых выпущен 21 боеприпас, и атакам 16 беспилотников, 2 из которых сбиты. Город Новый Оскол атакован беспилотником самолетного типа - повреждена железнодорожная цистерна предприятия.