Заведено уголовное дело

АРХАНГЕЛЬСК, 30 августа. /ТАСС/. Двухлетний ребенок умер в больнице после выпадения из окна многоэтажного дома в Архангельске. Возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК по Архангельской области и НАО.

"Несмотря на оказанную медицинскую помощь двухлетний ребенок от полученных в результате падения травм скончался в больнице. По данному факту региональными следственными органами СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУ СК.

По данным ведомства, ребенок забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку открытого для проветривания окна, после чего выпал. Аналогичный случай произошел в Новодвинске.