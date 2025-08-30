При обстрелах погибших и пострадавших нет

КУРСК, 30 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли село Густомой Льговского района Курской области, повреждены школа, отделение почты, местный ДК, частный дом, автомобиль. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"ВСУ ночью также обстреляли село Густомой Льговского района. Повреждены остекление и фасады школы, отделения почты, местного ДК, частного дома, посечен автомобиль", - написал он.

В результате удара БПЛА было нарушено электроснабжение в 33 населенных пунктах Мантуровского района. Перебои со светом зафиксировали примерно у 8,6 тыс. человек. Уже ночью электроснабжение было восстановлено по резервной схеме.

Хинштейн отметил, что при атаках погибших и пострадавших нет.