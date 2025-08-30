Информация о последствиях уточняется

БЕЛГОРОД, 30 августа. /ТАСС/. Мужчина и трехлетний мальчик пострадали в результате детонации дрона ВСУ в селе Смородино Белгоросдкой области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В селе Смородино Грайворонского округа в результате детонации дрона ВСУ ранены два мирных жителя, в том числе ребенок. Глава поселения оперативно доставил пострадавших в Грайворонскую центральную районную больницу. У мужчины и трехлетнего мальчика диагностировали минно-взрывные травмы, баротравмы, а также осколочные ранения", - написал он.

Глава региона добавил, что после оказания необходимой помощи пострадавших переведут в медицинские учреждения Белгорода. Информация о последствиях уточняется.