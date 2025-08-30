Ущерб от преступления в рублевом эквиваленте составил более 21,4 млн рублей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в краже криптовалюты на 21,4 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в одном из столичных аэропортов задержали подозреваемого - 25-летнего уроженца города Иркутска, временно проживающего в столице", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что задержанный был трудоустроен в пункте обмена криптовалюты в офисе одного из зданий на Пресненской набережной.

Обмен валют происходил через криптокошелек, открытый на работодателя. "Используя рабочий ноутбук, фигурант осуществил несанкционированный перевод криптовалюты, принадлежащей потерпевшему, на два подконтрольных ему счета, после чего скрылся. Материальный ущерб в рублевом эквиваленте составил более 21,4 млн рублей", - добавили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.