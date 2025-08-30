Устанавливаются все обстоятельства случившегося

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовные дело по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Тамбовской области, в результате которой погиб пилот. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Воронежским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту вынужденной посадки легкомоторного самолета в Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, утром 30 августа легкомоторный самолет во время обработки сельскохозяйственных угодий под управлением пилота 1964 года рождения совершил жесткую посадку в Бондарском муниципальном округе Тамбовской области. В результате пилот погиб на месте.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.