Издание сообщило, что это произошло во время стрельбы в Сиховском районе города

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Бывший спикер Верховной рады, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий убит во Львове. Об этом сообщило украинское издание "Общественное. Новости" со ссылкой на полицию.

"Около полудня поступило сообщение о стрельбе в Сиховском районе Львова. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте", - приводит издание информацию правоохранителей в своем Telegram-канале, не упоминая Парубия по имени.

Полиция устанавливает обстоятельства убийства.

Владимир Зеленский подтвердил смерть Парубия.

Андрей Парубий родился 31 января 1971 года в Львовской области. с 27 февраля по 7 августа 2014 года занимал должность секретаря Совбеза. С 14 апреля 2016 года по 29 августа 2019 года был спикером Верховной рады. Активно участвовал в госперевороте 2014 года, 1 ноября 2018 года был внесен в санкционный список РФ.