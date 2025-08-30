Альпинист получил травму позвоночника

БИШКЕК, 30 августа. /ТАСС/. Спасатель из России Баир Батуев, получивший травму позвоночника при попытке эвакуации Натальи Наговициной с пика Победы в Киргизии, планирует вернуться к высокогорным восхождениям летом 2026 года.

На счету альпиниста покорения самых сложных вершин Киргизии - дважды пика Победы (7439 м), а также пиков Ленина (7134 м) и Хан-Тенгри (7010 м).

"После реабилитации, естественно, конечно. Я нормально передвигаюсь, встаю в корсете. Надеюсь, реабилитация нормально пройдет. Понятно, что если я буду лежать полгода, реабилитация займет дольше. Но так я уже на следующий год хочу [продолжить восхождения]", - заявил он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Батуева, он снова хочет приехать в республику для занятий альпинизмом.

"Каждое лето сюда приезжаю", - добавил он.

Ранее Батуева и его коллегу Александра Семенова, пострадавших 16 августа в результате падения вертолета при неудачной попытке эвакуации Наговициной, отправили из Бишкека в Москву для дальнейшего лечения. Согласно информации посольства РФ в Киргизии, организовавшего перелет, альпиниста направят в НИИ имени Склифосовского.

О попытках спасения Наговициной

Наговицина сломала ногу и с 12 августа находится на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7 200 м. Первая попытка спасти Наговицину была предпринята 16 августа, однако вертолет со спасателями совершил жесткую посадку, несколько человек пострадали, в том числе пилоты. Вторая экспедиция была отправлена 19 августа, однако спустя три с половиной дня она была вынуждена вернуться. Группа не смогла продолжить движение из-за крайне сложных погодных условий и проблем со спиной у ее руководителя.

Примерно на 150-200 метров ниже Наговициной находится тело еще одного участника ее группы, итальянского альпиниста Луки Синигальи. Спортсмен сумел добраться до россиянки, доставить ей предметы первой необходимости, однако при продолжении спуска он умер от отека мозга. Два других участника группы - россиянин Роман Мокринский и немец Гюнтер Зигмунд - были эвакуированы.

25 августа начальник базового лагеря "Южный Иныльчек" Дмитрий Греков сообщил ТАСС, что спасатели в Киргизии прекратили поиски Наговициной. По его словам, шансы на выживание россиянки в условиях высокогорья практически отсутствуют, но ее не могут объявить погибшей. 27 августа Государственный комитет национальной безопасности Киргизии по итогам аэровидеосъемки пика Победы не обнаружил признаков жизни Наговициной. В свою очередь в киргизском МЧС признали россиянку без вести пропавшей.