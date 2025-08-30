В сети появились фото с места убийства Парубия во Львове

На фото есть сам экс-спикер Верховной рады, а также его предполагаемый убийца - на электровелосипеде и с коробкой курьера за спиной

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Фотографии с места убийства экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия появились в украинских СМИ и Telegram-каналах.

На фото есть сам Парубий, а также его предполагаемый убийца - на электровелосипеде и с коробкой курьера за спиной. Украинский журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале пишет, что в Парубия выпустили восемь пуль. На видео сам момент убийства, предварительно, не попал.

Ранее украинские СМИ сообщили, что во Львове был застрелен Андрей Парубий. Полиция имени погибшего не называла. Стрелявшего ищут.

Андрей Парубий родился 31 января 1971 года в Львовской области. с 27 февраля по 7 августа 2014 года занимал должность секретаря Совбеза. С 14 апреля 2016 года по 29 августа 2019 года был спикером Верховной рады. Активно участвовал в госперевороте 2014 года, 1 ноября 2018 года был внесен в санкционный список РФ.