МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров, комментируя убийство экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия, выразил мнение, что о покойных либо хорошо, либо ничего, в данном случае - ничего.

"О покойниках не принято говорить плохие слова. Есть такая мудрость - либо хорошо, либо ничего. По этому случаю - ничего", - сказал Азаров ТАСС.

Экс-премьер не стал высказывать предположения о том, что могло привести к убийству Парубия.

"Я далек от разных криминальных расследований. По поводу этого человека мне не хочется ничего говорить", - добавил он.

Парубий родился 31 января 1971 года во Львовской области. С 27 февраля по 7 августа 2014 года занимал должность секретаря Совбеза. С 14 апреля 2016 года по 29 августа 2019 года был спикером Верховной рады. Активно участвовал в госперевороте на Украине в 2014 году, по данным иностранных экспертов, он руководил снайперами, стрелявшими в людей на "майдане". Кроме того, его обвиняли в причастности к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. 1 ноября 2018 года был внесен в санкционный список РФ.