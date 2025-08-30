Парубий застрелен. Что известно об убийстве человека с "майданным" прошлым

Бывший спикер Верховной рады, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий убит во Львове. Владимир Зеленский подтвердил его гибель.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Об убийстве
- Он был застрелен в Сиховском районе Львова.
- Украинский журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале пишет, что в Парубия выпустили восемь пуль.
- В результате полученных травм Парубий погиб на месте.
- Фотографии с места убийства появились в украинских СМИ и Telegram-каналах. На фото есть сам Парубий, а также его предполагаемый убийца - на электровелосипеде и с коробкой курьера за спиной.
Расследование
- Полиция устанавливает обстоятельства убийства.
- Стрелявшего ищут.
- Спецоперация "Сирена" объявлена для поиска убийцы
Реакция
- Стрельба на "майдане" в 2014 году была организована теми же людьми, которые стояли за протестами, а снайперами управлял Андрей Парубий, ставший позднее председателем Верховной рады, заявил французский бизнесмен и специалист по геополитике Тьерри Лоран Пелле.
- Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, комментируя убийство Парубия, выразил мнение, что о покойных либо хорошо, либо ничего, в данном случае - ничего.
- На руках Парубия кровь тысяч невинных граждан Украины в Киеве, Одессе, а также жителей Донбасса, заявил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров. По его словам, Парубий был русофобом и националистом еще со времен СССР.
- Прозоров отметил, что Парубий был организатором трагедии в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, занимался доставкой боевиков в Одессу, снабжал их оружием.
- Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал убийство Парубия зачисткой политического поля со стороны окружения Зеленского. Он предположил, что спровоцировать его могли связи Парубия с экс-президентом Украины Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).
- Оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский назвал зачисткой бенефициаров госпереворота убийство экс-спикера парламента. По его словам, Парубий - "один из тех, кто превратил февраль 2014-го в трамплин для собственной карьеры".
О Парубии
- Андрей Парубий родился 31 января 1971 года в Львовской области. С 27 февраля по 7 августа 2014 года занимал должность секретаря Совбеза. С 14 апреля 2016 года по 29 августа 2019 года был спикером Верховной рады. Активно участвовал в госперевороте 2014 года, 1 ноября 2018 года был внесен в санкционный список РФ.