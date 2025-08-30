Бастрыкин поручил завести дело из-за ненадлежащего содержания школы в Карелии

В частности, в учреждении уже 1,5 года не функционирует спортивный зал из-за частичного обрушения потолочного покрытия

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 августа. /ТАСС/. Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о ненадлежащем содержании школы в деревне Мегрега, а также представить доклад о результатах расследования. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра СК России.

По данным СК, школа, в которой обучаются около 120 детей из различных населенных пунктов, находится в непригодном состоянии из-за разрушения конструкций. Спортивный зал уже 1,5 года не функционирует из-за частичного обрушения потолочного покрытия, занятия по физкультуре проводят в помещениях детского сада и Дома культуры. Обращения родителей в различные инстанции результатов не принесли.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СУ СК России по Республике Карелия Андрею Степанову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования", - сказано в сообщении.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.