По факту происшествия завели уголовное дело

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 августа. /ТАСС/. Семнадцатилетняя девочка пострадала во время пожара в Сегеже, прибывшие на место медики не смогли ее спасти. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Telegram-канале следственного управления СК по Карелии.

"Следователями следственного отдела по городу Сегеже следственного управления СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетней при пожаре", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, пожар произошел в субботу утром в квартире дома по улице Карельской. Медики проводили реанимацию, но спасти девочку не удалось.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебные экспертизы для определения точной причины гибели несовершеннолетней и причин возгорания.