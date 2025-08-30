Погодные условия осложняют ситуацию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидируют возгорание сухой травы в Аксайском районе Ростовской области, им удалось защитить от огня четыре частных дома. Тушение пожара осложняют сильный ветер и высокая температура воздуха, сообщили в Telegram-канале регионального главка МЧС России.

"В поселке Темерницком на улице Спортивной [в Аксайском районе] загорелась сухая трава, огонь перекинулся на склад. Пожарным МЧС России удалось не допустить распространение огня на 4 частных дома", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар локализован на площади 4,1 тыс. кв. м. Тушение осложняет сильный ветер и высокая температура. К ликвидации возгорания привлечены более 20 человек и 8 единиц техники. В региональном главке также отметили, что никто в результате пожара не пострадал.

Ранее пожар возник в хуторе Мержаново в Ростовской области на площади 1 тыс. кв. м. В настоящее время возгорание локализовано, повреждены три хозпостройки и один автомобиль. В хуторе расположена популярная достопримечательность - декоративный маяк. Он был построен в 2017 году для съемок сериала "Смотритель маяка" берегу Таганрогского залива.