Мужчина упал на нее, прикрыв своим телом

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Один из посетителей концертного зала "Крокус сити холл" во время нападения террористов спас свою супругу ценой собственной жизни, прикрыв ее собой. Об этом ТАСС рассказал участник судебного процесса, который проходит на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда в здании Мосгорсуда.

"Женщина в ходе опроса в суде рассказала, что во время теракта в "Крокусе" супруг упал на нее, прикрыв своим телом, а она лишь слышала, как на нее и рядом падают гильзы, зная, что мужа больше нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, признанная потерпевшей женщина также рассказала, что слышала голоса проходивших мимо нее четырех террористов, "которые разговаривали на тюркском языке".