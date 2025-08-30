Горит сухая растительность

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидируют возгорание сухой растительности в Ростове-на-Дону, зафиксировано три очага по 500 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Ростовской области. Это третий за сутки пожар, который ликвидируют в регионе.

"Левобережная, 1 - загорание сухой растительности, [зафиксировано] три очага по 500 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Ранее в субботу в хуторе Мержаново в Ростовской области возник пожар на площади 1 тыс. кв. м, возгорание локализовано, однако в результате сильные повреждения получила известная достопримечательность - декоративный маяк. Кроме того, пожарные ликвидируют возгорание сухой травы в Аксайском районе, его удалось локализовать на площади 4,1 тыс. кв. м. В региональном главке МЧС отмечали, что тушение осложняет сильный ветер и высокая температура.