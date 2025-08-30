Еще трое пострадали

МУРМАНСК, 30 августа. /ТАСС/. Один человек погиб и трое пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе Р-21 "Кола" в Мурманской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

"Сегодня днем в районе 1 492-го км автодороги Р-21 "Кола", водитель автомобиля "Лада Веста" при обгоне движущегося впереди транспортного средства выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Тойота". В результате дорожно-транспортного происшествия водитель "Лады" погиб на месте. Еще трое участников получили ранения, с которыми доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, обстоятельства случившегося устанавливаются.