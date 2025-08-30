Он был задержан 29 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Суд Санкт-Петербурга заключил под стражу мужчину, подозреваемого в склонении к суициду через статью, которую он опубликовал на интернет-ресурсе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кирилла Яковлева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110.2 УК РФ (организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства). Срок меры до 27 октября", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ноябре 2024 года мужчина опубликовал на общедоступном интернет-ресурсе "Культурный проект "Флаги" статью, содержащую совокупность лингвистических и психологических признаков побуждения к самоубийству и самопровреждающим действиям.

Яковлев был задержан 29 августа, ему предъявлено обвинение. Мужчина просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.