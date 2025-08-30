Для восстановления подачи электричества делается все возможное, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн

КУРСК, 30 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничный город Рыльск Курской области, в результате чего более 17 тыс. человек остались без света. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"В результате обстрела города Рыльска <...> нарушено электроснабжение в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от подстанции (это порядка 17,1 тыс. потребителей). Будет сделано все, чтобы в ближайшее время восстановить подачу электроэнергии", - написал он.

Хинштейн добавил, что также в результате атаки ВСУ в хуторе Фонов посечен фасад и повреждено остекление двухэтажного многоквартирного дома и придомовой постройки.