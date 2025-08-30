В Аксайском районе Ростовской области ликвидировали возгорание сухой травы

Никто не пострадал

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание сухой травы в Аксайском районе Ростовской области, сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС России по региону.

Ранее в региональном главке МЧС сообщали, что в поселке Темерницком на улице Спортивной в Аксайском районе загорелась сухая трава, огонь перекинулся на склад. Пожарные локализовали возгорание на площади 4,1 тыс. кв. м, им удалось защитить от огня частные дома.

"Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Тушение осложнялось сильным ветром и высокой температурой. Никто в результате пожара не пострадал.