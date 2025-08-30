Полиция проводит проверку

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Полицейские проводят проверку по факту незаконного проникновения в клинику, принадлежащую жене футболиста Федора Смолова, на Бауманской улице в Москве. Как сообщили ТАСС в столичном ГУ МВД России, неизвестный отжал магнитный замок и зашел в помещение.

"В полицию поступило сообщение о том, что по адресу: г. Москва, ул. Бауманская, ночью неизвестный отжал магнитный замок, зашел в помещение и украл шторку. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что речь идет именно о Карине Смоловой, блогере и диджее.