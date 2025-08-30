Алексей Зоголь получил ранение в селе Великие Копани после сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ на гражданский автомобиль

ГЕНИЧЕСК, 30 августа. /ТАСС/. Медики диагностировали у пострадавшего в Херсонской области в результате атаки БПЛА члена совета депутатов Алешкинского округа Алексея Зоголя контузию, акустическую травму, множественные осколочные ранения и ожоги. Об этом сообщил глава округа Руслан Хоменко.

"По состоянию Алексея Зоголя стало известно следующее: диагностирована контузия головного мозга, акутравма, множественные осколочные ранения конечностей, ожоги 1-й степени рук. Состояние Алексея стабильное", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Хоменко сообщил, что Зоголь получил ранение в селе Великие Копани после сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ на гражданский автомобиль. Его госпитализировали в Скадовскую ЦРБ. Кроме него в машине был еще один местный житель.