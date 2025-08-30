В Белгородской области трое жителей получили ранения из-за ударов БПЛА

Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь

БЕЛГОРОД, 30 августа. /ТАСС/. Трое мирных жителей в Белгороде и области пострадали в результате атак ВСУ.

Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгороде после сброса взрывного устройства с беспилотника во дворе многоквартирного дома пострадали двое. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа после сброса взрывного устройства с беспилотника пострадала женщина", - говорится в сообщении.

Гладков отметил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь, информация о последствиях удара уточняется.