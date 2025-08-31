Площадь возгорания составила свыше 1 тыс. га

ЯКУТСК, 31 августа. /ТАСС/. Лесопожарные формирования локализовали лесной пожар в Мирнинском районе Якутии на площади 1 156 га, сообщает оперативный штаб Республики Саха (Якутия). В районе снят режим ЧС.

"За прошедшие сутки благодаря слаженной и координированной работе лесопожарных формирований был локализован крупный лесной пожар площадью 1 156 га на территории Мирнинского лесничества. Режим чрезвычайной ситуации в муниципальном образовании снят. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Также ликвидирован один лесной пожар с общей площадью, пройденной огнем более 1,3 тыс. га, на территории Жиганского района", - говорится в сообщении.

Одновременно в результате мониторинга обнаружен один лесной пожар на площади 7 га на территории Верхоянского района. Всего по Якутии на начало суток 31 августа действуют 23 лесных пожара на площади 14 781 га на территориях Верхоянского, Вилюйского, Верхнеколымского, Кобяйского, Жиганского, Мирнинского, Олекминского, Оленекского, Усть-Алданского, Среднеколымского и Томпонского районов.

К тушению лесных пожаров привлечены 508 человек и 5 единиц техники. На авиапатрулирование запланировано 15 бортов, на тушение - 3. С начала сезона ликвидировано на землях лесного фонда 350 пожаров на общей площади 162 482 га. На территории республики с 5 июня 2025 года установлен особый противопожарный режим. Режим ЧС в лесах введен на территории Усть-Алданского района.