Прокуратура начала проверку после отравления алкоголем в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 августа. /ТАСС/. Прокуратура Нижегородской области проводит проверку после гибели людей от отравления алкоголем в городе Балахна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ходе мониторинга средств массовой информации прокуратура выявила сообщение о гибели людей в результате отравления алкогольной продукцией. "Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств гибели жителей Балахнинского района в результате отравления алкоголем", - отметил собеседник.

Ведомство даст оценку исполнению законодательства об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции.