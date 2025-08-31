Среди них есть два сотрудника МВД

КУРСК, 31 августа. /ТАСС/. Число пострадавших в результате атаки украинских БПЛА в Беловском районе Курской области увеличилось до четырех. Среди них - два сотрудника МВД, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

"В результате утренней атаки в Беловском районе ранены также два сотрудника МВД. У 48-летнего и 33-летнего мужчин легкие осколочные ранения. Врачи оказали им медицинскую помощь, оба сотрудника от госпитализации отказались", - написал он.

Ранее Хинштейн сообщал, что беспилотники атаковали слободу Белую Беловского района, в результате чего пострадали двое мужчин 58 и 54 лет.