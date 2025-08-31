Транспортное средство сгорело

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали при помощи беспилотника автомобиль скорой помощи в селе Великая Знаменка Запорожской области. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства здравоохранения региона.

"В селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа атакована машина скорой помощи. <...> Транспорт сгорел", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что по подстанции скорой помощи был нанесен целенаправленный удар при помощи БПЛА. Персонал подстанции не пострадал.