Никто не пострадал

ГЕНИЧЕСК, 31 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали в Алешкинском округе Херсонской области автомобиль, в котором находились мирные жители. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

"ВСУ вновь проявили свое террористическое нутро - в селе Великие Копани беспилотник атаковал автомобиль ВАЗ, в котором находились мирные люди. Машина сгорела, но, к счастью, обошлось без жертв", - написал он.

Глава Алешкинского округа Руслан Хоменко также сообщил, что ВСУ атаковали электроподстанцию и автозаправку в селе Виноградово. "В обед в этом же населенном пункте загорелась газовая цистерна на территории АЗС. Силы МЧС России на место происшествия выехать не могут в связи с тяжелой обстановкой возле АЗС, дроновая опасность сохраняется", - написал глава округа в своем Telegram-канале.