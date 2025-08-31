AFP: хуситы задержали сотрудника Всемирной продовольственной программы ООН

Силы безопасности движения "Ансар Аллах" провели обыски в офисах гуманитарной организации

ДОХА, 31 августа. /ТАСС/. Силы безопасности мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) задержали в йеменской столице, городе Сана, сотрудника Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление гуманитарной организации.

Как отмечается, "местные силы безопасности провели обыски" в офисах ВПП ООН в Сане и "задержали одного из сотрудников". Представители ооновского агентства также получили информацию о задержании своих коллег в других регионах Йемена.

Задержание сотрудника ВПП ООН произошло спустя несколько дней после того, как Израиль нанес удары по целям в захваченной хуситами Сане во время трансляции обращения лидера "Ансар Аллах" Абдель Малика аль-Хуси. 30 августа непризнанный президентский совет, который управляет подконтрольными мятежникам территориями Йемена, объявил о гибели премьер-министра сформированного хуситами правительства Ахмеда Галеба ар-Рахави. По информации источника ТАСС в движении, жертвами израильских ударов стали по меньшей мере 10 членов правительства хуситов.